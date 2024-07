Das Grundstück im Breiten Weg 18 in Gerwisch, die Bäcker-Ecke, befindet sich in der Zwangsversteigerung. Der erste Termin in dieser Woche brachte noch kein Ergebnis, zeigte aber, dass es mehrere Interessenten für das Wohn- und Geschäftshaus gibt.

Foto: M. Langner