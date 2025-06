Bauvorhaben im Jerichower Land Zwei Dezibel zu viel: Traum vom Autohof an A2 in Möser geplatzt

Der private Investor gibt sein Vorhaben an der Autobahnabfahrt Möser an der A2 auf. Schuld daran ist ein Schallgutachten. Damit stirbt eine geplante Investition zwischen 25 und 30 Millionen Euro in der Einheitsgemeinde Möser. Wie geht es jetzt weiter?