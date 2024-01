An der B 1n gegenüber des Abzweigs nach Pietzpuhl und nah an der Autobahn 2 ist die Errichtung eines Autohofes geplant.

Schermen. - An der B 1n kurz vor der Autobahnanschlussstelle Burg-Zentrum entsteht aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit ein Autohof. Die Fläche gegenüber des Abzweigs in Richtung Pietzpuhl (K 1214) ist auch im Flächennutzungsplan der Gemeinde Möser als Sondernutzungsfläche „Tank & Rast“ vorgesehen. Eine Anfrage zur Errichtung eines Autohofes liege vor, sagte Marko Simon (SPD). Er informierte darüber noch als Schermener Ortsbürgermeister, seit Freitag ist er Bürgermeister der Gemeinde Möser. Die Volksstimme hat in loser Reihenfolge die Ortsbürgermeister in Biederitz und Möser nach den Plänen des neuen Jahres befragt.