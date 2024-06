Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Möckern. - In einer Festveranstaltung im „Haus des Handwerks“ hat die Handwerkskammer Magdeburg am Freitag fünf Diamantene Meisterbriefe und 16 Goldene Meisterbriefe an Handwerksmeister aus der Region verliehen. Darunter sind auch zwei Goldene Meister aus dem Jerichower Land: der Elektroinstallateurmeister Wilfried Rabach sowie der Karosseriebauermeister Hermann Timme – beide aus Möckern. Beide waren bei der Verleihung der Urkunden in Magdeburg dabei.