Alles Hitze, oder was? Pflegedienste in Schönebeck rüsten sich für die heißen Tage, Landwirte rund um Bernburg hoffen, noch rechtzeitig das Getreide ernten zu können, der Salzlandkreis verzichtet vorerst auf ein Wasserentnahmeverbot: Im Ticker von Dienstag, 1. Juli 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Dienstag:

7.49 Uhr: In Bad Salzelmen gibt’s 306 Portionen Gehacktesstippe - mit Unterstützung der Redaktion. In der Sommerserie „Einen Tag als ...“ schnuppern die Reporter rund um Schönebeck in interessante Beruf hinein.

Praktikant Olaf Koch und 25 Kilogramm Gehacktesstippe: Die zwei Kilogramm Zwiebeln sind inzwischen nicht mehr zu sehen. (Foto: Kai Winkler)

Und scheuen auch nicht den Witze mit Namen: Was Olaf Koch als Koch in der Rehaklinik Bad Salzelmen erlebt hat, erzählt er Ihnen hier.

Führungen durch die Grafikstiftung Neo Rauch

6.56 Uhr: Die Grafikstiftung Neo Rauch bietet am Sonntag, 13. Juli, zwei öffentliche Führungen durch die aktuelle Ausstellung „Neo – Zeichnungen 1965 bis 1968“ an.

Die Rundgänge durch die Schau, die sich der Kindheit des Künstlers Neo Rauch widmet, beginnen um 11 und 14 Uhr. Eine Anmeldung ist möglich. Es gilt der reguläre Eintrittspreis von sechs Euro pro Person, ermäßigt vier Euro. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr haben freien Eintritt, informiert die Grafikstiftung.

Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03473/9 14 93 44 oder per E-Mail an mail@grafikstiftungneorauch.de.

Wie sich Pflegedienste auf die heiße Welle vorbereiten

5.54 Uhr: Vor allem ältere Menschen sind durch Hitze in Wohlbefinden und Gesundheit bedroht. Pflegedienste in Schönebeck haben daher verschiedene Methoden, um es den Senioren erträglicher zu machen.

Dass bei vielen alten Menschen der Durst nachlässt, kann an heißen Tagen gefährlich werden. (Symbolfoto: dpa)

Wie Pflegedienste in Schönebeck dafür sorgen, dass Senioren cool bleiben, erklären wir Ihnen hier.

Wem die Hitze vor der Ernte in die Quere kommt

6.18 Uhr: Während andere in die Ferien gehen, beginnt für die Landwirte rund um Bernburg die Getreideernte.

Seit dem vergangenen Wochenende rollen vermehrt Mähdrescher zum Ernteeinsatz über die Felder. (Archivfoto: Engelbert Pülicher)

Wieso Wohlsdorf noch wartet und warum die Hitze für einige gerade jetzt genau zum falschen Zeitpunkt kommt, erklären wir Ihnen hier.

Wieso das Wasser im Salzlandkreis noch nicht knapp genug ist

5.57 Uhr: Mehrere Landkreise und auch die Stadt Dessau haben ein Wasserentnahmeverbot angeordnet. Der Salzlandkreis verzichtet nach eigenen Angaben zunächst darauf.

Auch im Salzlandkreis werden die Felder künstlich bewässert. Das ist derzeit auch noch ohne Einschränkungen erlaubt. (Archivfoto: Detlef Anders)

Dabei galt es gerade hier in der Vergangenheit besonders lange - sogar im Winter. Noch ist es aber trotz wenig Regen und viel Hitze kein Thema.