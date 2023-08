Der Betrieb Energie Mittelsachsen begrüßt den Ausbildungsjahrgang, welcher feierlich begrüßt wird. Was erwartet die Berufsstarter in ihrem neuen Lebensabschnitt?

Staßfurt-Brumby/Biere - „Gemeinsam kriegen wird das schon hin“, ermutigt Anke Kaufmann, Prokuristin der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS), die fünf jungen Herren, die sich mit ihr im Sitzungszimmer des Unternehmens versammelt hatten. Gemeinsam mit den beiden Ausbildern Caroline Wolkenstein, die für den kaufmännischen Bereich, zuständig ist, und Marian Konratt, der den gewerblichen Bereich abdeckt, übernahm sie im Namen der Geschäftsleitung die Begrüßung der neuen Auszubildenden. Dies teilt Frank Sieweck, Ansprechpartner für die Presse bei der EMS, mit.

Start ins Berufsleben

Ihren Start ins Berufsleben vollzogen am 1. August als angehende Anlagenmechaniker Lucas Yven Nitsche (18 Jahre, aus Hohenerxleben), Dominik Richter (16, Biere) und Karl Peter Bruno Felsch (17, Barby) sowie Ole Schreier (18, Etgersleben) als künftiger Industriekaufmann. Komplettiert wird das Quintett durch Jan Tiepelmann (18, Leps), der Teile seiner praktischen Ausbildung zum Industriekaufmann für die Stadtwerke Zerbst GmbH bei der EMS absolvieren wird, teilt der neue Arbeitgeber mit.

„Die EMS ist als renommiertes Unternehmen und toller Ausbildungsbetrieb bekannt. Darum war für mich klar, dass ich mich hier bewerbe“, begründet Karl Peter Bruno Felsch seine Entscheidung, hier ins Berufsleben zu starten. Und Ole Schreier ergänzt, „die Ausbildung hier ist sehr vielseitig. Das wurde mir von vielen Seiten bestätigt“.

Dass den Auszubildenden nach einer erfolgreichen Lehrzeit bei dem regionalen Energieversorger alle Türen für weitere Karriereschritte offenstehen, dafür sind Caroline Wolkenstein und Marian Konratt die besten Beweise. Auch sie starteten bei der EMS ins Berufsleben und haben sich seither stetig weiterqualifiziert, sind heute als Ausbilder beziehungsweise Meister tätig.

Wie geht es weiter?

Und wie geht es für die „Neuen“ jetzt weiter? Lucas Yven Nitsche wird zunächst bei den Reglermonteuren eingesetzt. Während Dominik Richter ab sofort in den Netztechnik-Bereich West hineinschnuppern wird, geht Karl Peter Bruno Felsch in den Netzbereich östlich der Elbe. Ole Schreier kommt zur IT-Abteilung und Jan Tiepelmann beginnt in der Abteilung Materialwirtschaft. Wie Frank Sieweck mitteilt, werden die fünf jungen Männer vom 21. bis 23. August ein Azubi-Kick-off-Training bei der Industrie- und Handelskammer in Magdeburg absolvieren, ehe sie sich ab September in der Lehrwerkstatt des Ausbildungsträgers SBH Nordost beziehungsweise in der Berufsschule tummeln werden.

Für Prokuristin Anke Kaufmann bot die Azubi-Begrüßung übrigens Gelegenheit zur persönlichen Rückschau. Auf den Tag genau am 1. August vor 40 Jahren begann sie ihre Berufsausbildung in der Energiewirtschaft. Bis zum heutigen Tag habe sie diesen Schritt – bei allen Höhen und Tiefen, die es gewiss gab – nie bereut.