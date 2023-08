Schon seit 2010 verwandelt sich die Kurparkbühne in Schönebeck einmal im Jahr in ein Freiluft-Kino. Der Energieversorger EMS hat nun bekannt gegeben, welcher Film in diesem Jahr zu sehen sein wird.

Schönebeck - Bei dem aktuellen Wetter haben wohl nur hartgesottene besonders Lust auf Open-Air-Kino. „Wenn es heute regnet, scheint am 1. September die Sonne“, sagt Frank Sieweck. Der Sprecher der Energie Mittelsachsen GmbH (EMS) ist optimistisch, dass zum metrologischen Herbstanfang das Wetter mitspielt. Anfang Juli kamen viele Besucher in den Kurpark, um sich durch die Kulinarische Nacht zu schlemmen.

Dann erwartet Gäste im Rahmen des EMS-Kult-Kinos im Kurpark eine Filmvorführung. „Dieses Jahr haben wir uns für ’A Star Is Born’ mit Lady Gaga und Bradley Cooper entschieden. Der Film packt einen vor allem emotional, und es sind auch tolle Songs enthalten“, erklärte Sieweck bei der Präsentation des Programms.

Anders als die letzten Jahre hat der Energieversorger dieses Mal keine öffentliche Abstimmung zur Filmauswahl durchgeführt, stattdessen konnten die Mitarbeiter aus einer Liste von Filmen wählen. Die Belegschaft hatte die Wahl aus sechs verschiedenen Filmen.

Letztendlich setzte sich der Hollywood-Musikfilm durch. In dem Streifen entdeckt der in die Jahre gekommene Rockstar Jackson Maine (Bradley Cooper) die talentierte Sängerin Ally (Lady Gaga) und verliebt sich in sie. EMS-Sprecher Frank Sieweck beeindruckte vor allem die Leistung von Lady Gaga. „Viele kennen sie ja vermutlich als stark geschminkte und in bunten Outfits auftretende Pop-Diva. In dem Film zeigt sie sich aber ganz ungeschminkt. Man sieht eine ganz neue Seite von ihr“, erzählt Sieweck, der den Film vorab schon einmal sehen durfte. Er ist optimistisch, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder gut besucht wird. Auch bei schlechtem Wetter seien in den letzten Jahren regelmäßig viele Schönebecker zum Kult-Kino gekommen. „Beim ’Tanz der Vampire’ haben 60 Gäste bei Regen und kühlen Temperaturen ausgehalten. Meist hatten wir mit dem Wetter aber Glück“, meint Sieweck.

Seit 2010 findet die Veranstaltung jährlich im Kurpark statt. Das freut auch Solepark-Chefin Sibylle Schulz. „Wir sind froh, dass die EMS jeden Sommer in unserem Kurpark ein Freiluft-Kino auf die Beine stellt. Ein Kino fehlt ja seit einiger Zeit in Schönebeck“, sagte Schulz bei der Programmvorstellung. Trotz des bisher durchwachsenen Sommers würden die Open-Air-Veranstaltungen im Kurpark gut angenommen. „Sowohl unsere Kurpark-Konzerte als auch die Kulinarische Nacht oder das Lichterfest waren sehr gut besucht“, berichtet die Solepark-Leiterin. Der Eintritt zum diesjährigen Kult-Kino ist wieder frei. Beginn am 1. September ist bei einsetzender Dunkelheit, voraussichtlich gegen 20.30 Uhr. „Es wird bei jedem Wetter stattfinden, einige Regencapes halten wir zusätzlich bereit“, informiert EMS-Sprecher Sieweck. Die kulinarische Begleitung des Films übernimmt das Eiscafé Venezia. Für das perfekte Kino-Erlebnis wird es auch Popcorn geben.