Knoten Ebendorfer Chaussee/Milchweg ab 4. September 2023 gesperrt: Das kündigen Schilder an, die an der Ebendorfer Chaussee und wichtigen Zufahrtsstraßen wie dem Magdeburg Ring aufgestellt worden sind. Die Schilder sind jedoch irreführend.

Schilder kündigen die Sperrung des Knotens Milchweg/Ebendorfer Chaussee ab 4. September an, hier kurz vor der Magdeburger Kreuzung. Doch das stimmt so nicht.

Magdeburg - Knoten Ebendorfer Chaussee/Milchweg ab 4. September 2023 gesperrt: Das kündigen Schilder an, die in den vergangenen Tagen an der Ebendorfer Chaussee und wichtigen Zufahrtsstraßen wie dem Magdeburg Ring aufgestellt worden sind. Die Schilder sind jedoch irreführend. Aber der Reihe nach.

Dass es an dem Knotenpunkt Einschränkungen für den Bau des neuen Gleiskreuzes im Rahmen des Trassenneubaus der Straßenbahn geben wird, ist lange klar. Auch das Jahr 2023 taucht auf der Homepage der Magdeburger Verkehrsbetriebe auf. Aber wie sieht die Sperrung konkret aus? Wie lange dauert sie und wie wird der Verkehr umgeleitet? Fragen, die sich Anwohner und Kraftfahrer sofort stellen.

So sehen die Sperrungen wirklich aus

Eine Nachfrage bei den MVB ergibt jedoch: Die Schilder sind nicht korrekt. Es gibt keine Sperrung des B71-Knotens Ebendorfer Chaussee/Milchweg, sondern lediglich Einschränkungen im Bereich Milchweg und Burgstaller Weg, stellen die Verkehrsbetriebe klar. „Die Schilder sollen nachgebessert werden“, kündigte MVB-Sprecher Johannes Lauf auf Nachfrage an.

Eine Vollsperrung der wichtigen Kreuzung Ebendorfer Chaussee/Milchweg soll es auch in Zukunft nicht geben, ergänzte Lauf. Allerdings: Ab 4. September 2023 wird die Kreuzung Milchweg/Burgstaller Weg für den Kanalbau gesperrt. Die Zufahrt zum Milchweg sei von der Ebendorfer Chaussee aus gegeben. Der Burgstaller Weg werde zur Einbahnstraße. Über die exakte Dauer der Sperrungen für die einzelnen Abschnitte des Kanalbaus könnten keine Angaben gemacht werden, da diese abhängig vom jeweiligen Baufortschritt seien.

Sichtschutzzaun und Trafohäuschen werden aufgebaut

Entlang des Burgstaller Wegs wird außerdem ein 2,7 Meter hoher Sichtschutzzaun zur neuen Straßenbahntrasse errichtet.

Auch das neue Trafohaus an der Ebendorfer Chaussee soll noch aufgestellt werden.

Der Aufbau hatte sich verschoben, weil der Großtransporter mit den Fertigbauteilen nicht durchkommt: Ein Engpass aufgrund einer kurzfristigen Baustelle auf der Strecke ist Schuld. Neuer Termin: noch unklar.