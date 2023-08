In Magdeburg-Nord wird ein neues Trafohaus errichtet, das die Straßenbahnen der MVB mit Strom versorgen soll. Der geplante Aufbau wurde nun vorerst abgesagt.

Neues Trafohaus für Straßenbahn in Magdeburg wird später errichtet

Das alte Trafowerk für die Straßenbahnen der MVB in Magdeburg-Nord wurde bereits abgerissen.

Magdeburg - Kürzlich hatten die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) über den aktuellen Stand beim 5. Bauabschnitt der 2. Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn informiert. Zwischen Ebendorfer Chaussee und Olvenstedter Graseweg werden neue Gleise verlegt, auf denen künftig Bahnen auf direktem Weg zwischen Kannenstieg und Hauptbahnhof fahren sollen.

Für den notwendigen Strom auf der neuen Strecke wurde das vorhandene Trafohaus an der Ebendorfer Chaussee bereits vor einigen Wochen abgerissen, um Platz für einen Ersatzbau zu schaffen. Dies hatten die MVB in ihrer aktuellen Mitteilung auch so angekündigt.

Teile für neues Trafohaus werden per Kran eingehoben

Allerdings ruhen auf der Baustelle am Rand des Parkplatzes zwischen Milchweg und Bleichenweg die Arbeiten bereits seit über einen Monat. Die Bodenplatte für das neue sogenannte Gleisrichterunterwerk (GUW) war noch gegossen worden, seitdem ist nichts mehr passiert.

Auf Volksstimme-Anfrage teilt MVB-Sprecher-Tim Stein zunächst mit, dass die Arbeiten nun fortgesetzt werden sollen. Und zwar wird das neue Trafohäuschen in Fertigbauweise errichtet. „Es werden verschiedene Wände angeliefert und aufgestellt“, erklärt er. Die einzelnen Teile sollten eigentlich in der Nacht vom 2. zum 3. August 2023 per Kran eingehoben werden.

Nächtliche Sperrung der Ebendorfer Chaussee wird verschoben

Dazu sollte auch die Ebendorfer Chaussee halbseitig gesperrt werden, wie die Stadtverwaltung bereits in ihrer wöchentlichen Baustellen-Übersicht informiert hatte. Doch nach aktuellem Stand ist diese Verkehrseinschränkung nun vorerst doch nicht notwendig. „Uns wurde heute seitens der beauftragten Firma mitgeteilt, dass die Anlieferung verschoben werden muss“, informierte Tim Stein am 31. Juli 2023. Die Sperrung der Ebendorfer Chaussee sei somit vorerst nicht notwendig. Ein neuer Termin wurde noch nicht genannt.

Da die neue Strecke noch lange nicht befahren wird, ist allerdings auch keine Eile geboten. Frühestens 2026 soll die erste Bahn von der Endhaltestelle Kannenstieg über die neue Trasse zum Damaschkeplatz rollen können. Auch die aktuelle Baustelle am Magdeburger Ring gehört zu dem Großprojekt.