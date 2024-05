Ein Rauchmelder hat die Feuerwehr in Oschersleben alarmiert. Einsatzkräfte fanden eine völlig verqualmte Wohnung vor.

Feuerwehreinsatz in Oschersleben

Oschersleber Feuerwehrleute sind vor einem Wohnhaus in der Albert-Einstein-Straße im Einsatz.

Oschersleben - vs

Der Alarm eines Rauchmelders löste am Freitagmorgen, 24. Mai 2024, einen Einsatz der Oschersleber Feuerwehr aus. Wie Pressesprecher Andreas Ehrhardt mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr in die Oscherslebener Albert-Einstein-Straße alarmiert.

„Vor Ort war das Piepen des Rauchmelders in der zweiten Etage eines Wohnblockes deutlich zu hören. Auch war eine leichte Rauchentwicklung an einem Fenster sichtbar. Im Hausflur selbst roch es stark nach angebranntem Essen“, schildert Ehrhardt.

Wohnung völlig verqualmt

Da auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, hätten Feuerwehrleute mit Spezialwerkzeug die Wohnungstür geöffnet. „Unter Atemschutz ging ein Trupp in die völlig verqualmte Wohnung und fand in der Küche, wie vermutet, ein auf dem eingeschalteten Herd vergessenen Topf, dessen Inhalt vor sich hin schmorte“, so der Pressesprecher. Der Topf sei sofort ins Freie getragen worden. Im Anschluss sei ein Belüftungsgerät zum Einsatz gekommen.

Nach Angaben der Oschersleber Feuerwehr waren die Mieter nicht zuhause. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. „Die Feuerwehr möchte erneut auf mehr Sorgfalt hinweisen, beim Verlassen von Wohnungen auf ausgeschaltete Geräte, wie zum Beispiel den Herd, zu achten und sich nicht nur auf die Rauchmelder zu verlassen“, betont Andreas Ehrhardt.