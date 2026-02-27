Seit 1996 hat sich Pokémon von einem Rollenspiel für den Game Boy zu einem weltweiten Franchise entwickelt. Auch in Gardelegen prägt die Begeisterung für Videospiele, Sammelkarten und Pokémon Go bis heute den Alltag vieler Fans.

Nico Schildt aus Gardelegen ist seit früher Kindheit Fan des Pokémon Franchises. Mit seinenKarten kann er schon zwei Ordner füllen.

Gardelegen. - Vor genau 30 Jahren, am 27. Februar 1996, erschien in Japan das erste Pokémon-Videospiel, die grüne Edition für den Game Boy. Spieler konnten darin erstmals in die Welt fantasievoller Kreaturen eintauchen, sie fangen, sammeln und gegeneinander antreten lassen. Was damals als kleines Rollenspiel begann, ist längst zu einem globalen Phänomen geworden, das Millionen Fans weltweit begeistert. Aus den ersten Editionen haben sich Sammelkarten, Serien, Filme und mobile Spiele wie Pokémon Go entwickelt. Die Fangemeinde reicht von Kindern bis zu Erwachsenen, die seit der Kindheit dabei sind. Auch in Gardelegen lebt die Begeisterung für Pokémon bis heute