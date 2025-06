Letzlingen - Ein Besuch der Letzlinger Schlosskirche ist jetzt zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Und das bequem vom heimischen Sofa aus, ganz gleich, ob das in der Nähe des Heidedorfes steht oder in Hamburg oder Berlin. Und zwar im Rahmen eines 3-D-Rundganges. Interessenten können sich quasi per Mausklick in die Kirche beamen und sich dort in einer 360-Grad-Runde umschauen. Ein Blick in jeden Winkel der Kirche – von der Orgel bis zum Altar und den Seitenschiffen. Das ermögliche beispielsweise auch künftigen Brautpaaren, die von außerhalb kommen, schon vorab einen Blick in die Schlosskirche zu werfen, informierte Kornelia Reps vom Vorstand des Vereines. Und wer die besondere Atmosphäre der Schlosskirche nicht nur virtuell, sondern hautnah erleben möchte, sollte sich Sonntag, 6. Juli vormerken.

