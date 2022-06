Abriss des Schulgebäudes in Solpke für Neubau Gerätehaus

Solpke - Was wird aus der alten Schule? In der Einwohnerfragestunde der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Solpke wurde diese Frage in den Raum gestellt. Die Antwort darauf gefiel nicht jedem, aber, so Ortsbürgermeister Sven Grothe, er halte mit nichts hinter dem Berg. „Der Standort der alten Schule ist der gleiche Standort, an dem das neue Feuerwehrgerätehaus stehen soll. Es wird also einen Abriss geben“, erklärte er den anwesenden Einwohnern.