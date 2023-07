Das Konzert in Kalbe im Rahmen der Abschiedstournee von Marianne & Michael ist vorverlegt worden. Das Volksmusikpaar kommt bereits im März 2024 in die Milde-Stadt.

Kalbe (vs) - Wegen produktionstechnischer Gründe muss der Konzerttermin der Abschiedstournee von Marianne & Michael in Kalbe um einen Monat vorverlegt werden. Die Tickets behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit, teilt der Veranstalter, die Mewes Entertainment Group GmbH, mit. Statt wie ursprünglich geplant am Freitag, 19. April, ist das beliebte Paar der Volksmusik bereits am Freitag, 22. März, im Kulturhaus zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr.

Die Vollblutmusikanten kommen nicht allein. Zur Unterstützung werden sie von liebgewonnenen Kollegen begleitet. So kann sich das Kalbenser Publikum auch auf Volksmusikgrößen wie den Entertainer Stefan Mross, die Schlagerikone Anita Hofmann und die unverkennbaren Ladiner freuen.

Karten für alle Termine dieser Abschiedstour, also auch für den Kalbenser Termin, gibt es in den Volksstimme-Servicepunkten sowie an der biber-Tickethotline unter 0391/599 97 00.