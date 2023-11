Adventsschimmer Gardelegen: So romantisch beginnt die schöne Zeit

Spätestens am 1. Dezember leuchtet wieder der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz.

GARDELEGEN - Bald ist es wieder soweit. Am kommenden Freitag, 1. Dezember, wird mit dem zweiten Adventsschimmern und strahlenden Lichtern am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz die Adventszeit in Gardelegen eingeläutet.

Um Punkt 18 Uhr wird Bürgermeisterin Mandy Schumacher an diesem Abend die Lichter anknipsen und gleichzeitig auch das erste Türchen des diesjährigen Lebendigen Adventskalenders öffnen, denn auch auf diese schöne weihnachtliche Tradition können sich die Gardelegener wieder freuen.

Von 16 bis 20 Uhr bietet das Adventsschimmern dann Zeit für einen Plausch im Lichterschein des Weihnachtsbaumes. Auf dem Rathausplatz gibt es süße und deftige Speisen sowie diverse Stände mit Tee, Keramik und Büchern.

Fürs leibliche Wohl sorgen die Volkssolidarität, das Catering des SSV 80 und die Rotarier mit ihrem Glühweinstand. Jeder Besucher werde garantiert kulinarisch auf seine Kosten kommen, versprechen die Organisatoren, denn von Bratwurst bis Grünkohl, von süß bis salzig, wird alles dabei sein.

Zudem gibts am Freitagabend auch ein besonderes Shoppingangebot: Bis 20 Uhr können nämlich noch ganz entspannt Weihnachtsgeschenke in den Innenstadtgeschäften eingekauft werden.

Nikolaus- und Kalenderaktion

Einige Einzelhändler haben für diesen Abend sogar besondere Rabatt und Geschenkaktionen geplant. Wer Präsente sucht, wird auch in der Tourist-Information, am Rathausplatz 10, fündig. Das Team öffnet im Rahmen des Adventsschimmerns ebenfalls bis 18 Uhr. Altmärker Krähensterne, Liköre, Tee, Teegläser, Mützen, Kaffee, Honig und Stoffbeutel mit einer Gardelegen-Silhouette und vieles mehr sind dort zu haben.

Ebenfalls an diesem Tag startet die beliebte Nikolausstiefelaktion der Hansestadt Gardelegen: Von 16 Uhr bis 19 Uhr haben Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter die Möglichkeit, ihre geputzten Schuhe unter den Rathauskolonnaden bei den Nikolaushelfern abzugeben. Am Mittwoch, 6. Dezember, können die Kinder der Stadt ihre befüllten Stiefel dann in den Schaufenstern der Innenstadtgeschäfte suchen, und mit kleinen Überraschungen gefüllt, wieder im Empfang nehmen.

Auch der Weihnachts-Wunschzettel kann an diesem Freitag mitgebracht werden, denn an der Tür zum Rathauskeller, gleich gegenüber dem Brunnen, hängt wieder der Wunschbriefkasten für den Weihnachtsmann in Himmelpfort, der vom weihnachtlichen Postservice der Stadt regelmäßig geleert wird.

Ganz wichtig: Auf dem Umschlag vom Brief an den Weihnachtsmann muss die Adresse des Kindes notiert sein, damit die Antwort auch ankommt. Die Briefe an den Weihnachtsmann müssen aber nicht frankiert werden.

Damit der alte Rauschebart genug Zeit für eine Antwort hat, sollten die Briefe aber bis zum 6. Dezember im Briefkasten landen.

Übrigens: Die Planungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt vom 15. bis 17. Dezember laufen auch schon auf Hochtouren. Und während des diesjährigen Lebendigen Adventskalenders, dessen Türchen sich täglich sich um 17 Uhr öffnet, gibt es wieder Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch auf dem Rathausplatz.