Gardelegens Jagdhornbläsergruppe Mildetal holte am Wochenende im hessischen Eichenzell - als einzige ostdeutsche Formation - den ersten Platz im Es-Hornblasen in die Altmark.

Eichenzell/Gardelegen. - Dass sie es können, weiß man in der Altmark schon lange. Wer den Mildetaler Jagdhornbläsern unter der Leitung von Hornmeister Rüdiger Kass schon einmal zugehört hat – zum Beispiel erst jüngst beim Landesbläserwettbewerb in Zichtau oder zuvor beim „warm up“ auf dem Gardelegener Rathausplatz – , wird schon automatisch zum Fan der Truppe. Selbst wer sich nicht mit dem jagdlichen Brauchtum identifizieren kann, bescheinigt ihnen großes Können. Und nun haben die Musiker aus der Altmark das mal wieder schriftlich. Denn sie holten am Sonnabend beim Bundeswettbewerb im Jagdhornblasen den Bundessieg in die Altmark. Und zwar im Es-Horn-Blasen. Auf ganz hohem Niveau.