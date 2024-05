Viel zu sehen wird es in der Garley-Ausstellung in der Alten Apotheke geben.

Gardelegen. - In diesem Jahr feiert das Garley seinen 710. Geburtstag, und deshalb wird momentan die Ausstellung zum Gardelegener Bier von Mitarbeitern der Tourist-Information neu aufgearbeitet. Es gilt als älteste Bier- und Handelsmarke weltweit, was Rupert Kaiser, Mitglied des Museumsverbandes Sachsen-Anhalt, im Gespräch mit der Volksstimme erklärte. Ein besonders originelles Ausstellungsstück, das Ziegenbock-Stofftier, erinnert an vergangene Zeiten.