Zwischen Breitenfeld und Solpke nahe Gardelegen fuhr ein Motorradfahrer gegen einen Baum und kam dabei ums Leben.

Breitenfeld/Solpke (vs) l Am Samstagabend (9. Mai) kam es gegen 17.45 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in einem Waldgebiet zwischen Breitenfeld und Solpke nahe Gardelegen.

Ein 28-jähriger Gardelegener war mit seinem KTM Motorrad auf einem Waldweg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal gegen einen Baum prallte. Auch die schnell herbeigeilte Besatzung des Rettungshubschraubers konnte dem Motoradfahrer nicht mehr helfen, er erlag seinen schweren Kopfverletzungen am Unfallort.

Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.