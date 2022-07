Altmark-Impressionen von Tom Przibilla: Galerie gut gefüllt

Die Ausstellung von Tom Przibilla in der Alten Löwenapotheke Gardelegen verbindet den Tag des offenen Denkmals und Wagen & Winnen.

Axel und Antje Potthast aus Lüffingen begeisterte besonders eine Aufnahme vom Schloss Tylsen, das in der Nähe von Salzwedel zu finden ist.

Gardelegen - Viele Besucher nahmen beim Tag des offenen Denkmals in der Einheitsgemeinde Gardelegen die Gelegenheit wahr und verbanden am Sonntag die Besichtigung der Alten Löwenapotheke in Gardelegen mit einem Besuch der Ausstellung von Tom Przibilla. Seine Fotografien unter dem Titel „Altmark-Impressionen“ verknüpften wunderbar den Tag des offenen Denkmals mit dem Kunstfestival Wagen & Winnen.