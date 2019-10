Gardelegens Chefarzt Dr. Michael Schoof verstärkt mit sofortiger Wirkung das Führungsteam der Salus Altmark Holding gGmbH.

Magdeburg/Gardelegen/Salzwedel l Michael Schoof übernimmt die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers des Altmark-Klinikums, Matthias Lauterbach, der sich Anfang September überraschend aus der Position verabschiedet hatte, um eine berufliche Neuorientierung anzustreben.

Nun ist Schoof vom Aufsichtsrat zum Medizinischen Geschäftsführer für die Altmark-Klinikum gGmbH mit ihren beiden Krankenhäusern in Gardelegen und Salzwedel bestellt worden, teilte Franka Petzke, Leiterin Unternehmenskommunikation im Unternehmen mit.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Hans-Joachim Fietz-Mahlow werde der renommierte Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe und Geriater „seine Kompetenzen fortan in die Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungskonzepte einbringen.“

Neue Herausforderung

Für den vielbeschäftigten Chefarzt wird die neue Aufgabe in der Doppelspitze auf jeden Fall eine Herausforderung, denn er wird sie zusätzlich übernehmen. Michael Schoof werde die geschäftsführende Verantwortung „in Personalunion mit seinen Aufgaben als Ärztlicher Direktor und Chefarzt im Krankenhaus Gardelegen“ wahrnehmen, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Schoof ist im Gardeleger Altmark-Klinikum nicht nur Ärztlicher Direktor und Leiter der Klinik für innere Medizin – und damit einer der größten Abteilungen im Haus – , als Diabetologe bietet er Schoof im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), dem Fachärztlichen Zentrum am Altmarkklinikum in Gardelegen, auch Diabetessprechstunden an. Schoof organisiert zudem federführend mit weiteren Kollegen den jährlichen Herz-Aktionstag, der von Patienten weit über die Stadtgrenzen hinaus besucht wird. Über zu wenig Arbeit wird sich der Internist künftig also nicht beklagen können.

Weiter für Patienten da

Michael Schoof selbst geht allerdings sehr zuversichtlich mit dieser Herausforderung um: Er vertraue auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Geschäftsführer Hans-Joachim Fietz-Mahlow und dem Kaufmännischen Leiter Florian Landsmann, versichert er im Volksstimme-Gespräch. Die neuen administrativen Aufgaben seien planbar, „sodass es passt“.

Schoof ist vor allem wichtig, dass er weiterhin mit ganzer Kraft für seine Patienten da sein kann: „Sie sollen wissen, dass sich für sie nichts verändern wird“, betont der Chefarzt. Diabetessprechstunden, Chefarztvisite, alles bleibe beim alten, verspricht Schoof.

Auch Landrat Michael Ziche, der die Gesellschafterrechte des Altmarkkreises Salzwedel an der Salus Altmark Holding gGmbH wahrnimmt, begrüßt die Entscheidung: „Mit Herrn Dr. Schoof konnten wir eine hochkompetente und sehr erfahrene Persönlichkeit für die Geschäftsführung gewinnen“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.

In Region verwurzelt

Schoof sei in der Region verwurzelt, genieße Vertrauen und kenne sich in der medizinischen Versorgungslandschaft der Altmark bestens aus. Das seien gute Voraussetzungen, um das Altmark-Klinikum auch unter schwierigen Bedingungen als Gesundheitszentrum der Region zukunftsfähig weiter zu entwickeln.