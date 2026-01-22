Gebäude unter Denkmalschutz Arbeiten im Hospital beginnen: So sieht es zum Baustart innen aus
Eindringendes Wasser von oben und unten schädigte lange Zeit das historische Gebäude. Für mehr als 2,5 Millionen Euro soll der zweite Flügel des denkmalgeschützten Hospitals saniert werden.
22.01.2026, 19:30
Gardelegen. - Die Einrüstung lässt es erahnen: Die Bauarbeiten am zweiten Flügel des großen Hospitals in Gardelegen haben endlich begonnen. Die Baugenehmigung liegt vor. Viel zu sehen ist von außen zwar noch nicht an dem stadtbild- prägenden Gebäude, doch im Inneren ist schon allerhand passiert. Das wird bei einem Termin mit Wobau-Geschäftsführer Marcus Wöhling klar.