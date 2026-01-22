Eindringendes Wasser von oben und unten schädigte lange Zeit das historische Gebäude. Für mehr als 2,5 Millionen Euro soll der zweite Flügel des denkmalgeschützten Hospitals saniert werden.

Arbeiten im Hospital beginnen: So sieht es zum Baustart innen aus

Das Hospital vom Innenhof fotografiert. Der eingerüstete zweite Flügel soll optisch dem sanierten ersten (links) angepasst werden. Durch Wasser, das durch die Gauben eindrang, gibt es viele Schäden im Gebäude.

Gardelegen. - Die Einrüstung lässt es erahnen: Die Bauarbeiten am zweiten Flügel des großen Hospitals in Gardelegen haben endlich begonnen. Die Baugenehmigung liegt vor. Viel zu sehen ist von außen zwar noch nicht an dem stadtbild- prägenden Gebäude, doch im Inneren ist schon allerhand passiert. Das wird bei einem Termin mit Wobau-Geschäftsführer Marcus Wöhling klar.