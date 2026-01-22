Militärmaschinen am Himmel über dem Brocken: Was nach Übung aussah, war der Auftakt für ein ungewöhnliches Vorhaben. Das plant die Bundeswehr im Harz.

Warum plötzlich Bundeswehr‑Hubschrauber um den Brocken kreisen und auf dem Harz-Gipfel landen

Ein Hubschrauber der Bundeswehr landet auf dem Brocken.

Schierke. - Ein Bundeswehr-Helikopter landet auf dem Brocken, ein Airbus A400M des Militärs fliegt über den höchsten Harzgipfel. Der Anblick sorgte am Donnerstag, 22. Januar, für viele Fragezeichen bei zufälligen Beobachtern in der Region.