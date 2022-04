Auch der Miester Hort ist zu klein

Die Grundschule in Mieste mit ihrem Hortbereich im Haus mit der gelben Fassade: Der Hort ist zu klein. Ein Anbau soll mehr Platz schaffen. Schon jetzt sind es 100 Kinder, die den Hort besuchen. 25 Kinder sind in einem Container untergebracht.

Mieste - Steigende Geburtenzahlen, Zuzüge von jungen Familien mit Kindern, weniger Wegzüge von Familien mit Kindern und damit auch mehr Bedarf an Betreuungsplätzen in den städtischen Einrichtungen, wie Krippe, Kindergarten und Hort. Diese eigentlich positive Entwicklung gibt es vielerorts in den Einzugsbereichen von Kindertagesstätten und Horten. Zu den Extremfällen gehört aber der Bereich Mieste.