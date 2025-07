Ein Autofahrer will links abbiegen. Sein Wagen prallt frontal gegen einen Minivan. Unter den Unfallopfern sind auch Kinder und Jugendliche. Für einen kleinen Jungen kommt jede Hilfe zu spät.

In der Grafschaft Bentheim

In der Grafschaft Bentheim sind bei einem Autounfall sechs Menschen schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Uelsen - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Minivan in der Grafschaft Bentheim ist ein drei Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Fünf Menschen wurden schwer verletzt. Unter den Unfallopfern waren insgesamt vier Kinder und Jugendliche. Nach dem Zusammenstoß befanden sich zunächst vier Schwerverletzte in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Darunter war auch der Junge. Er starb kurze Zeit nach dem Unfall in einer Klinik. Die anderen Verletzten waren später außer Lebensgefahr.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Uelsen, als der Fahrer eines Autos von einer Bundesstraße nach links abbiegen wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er dabei einen entgegenkommenden Minivan übersehen, der mit sechs Menschen besetzt war. Beide Autos stießen frontal zusammen.

Mit Rettungshubschrauber in Krankenhäuser

Der Fahrer des abbiegenden Autos verletzte sich leicht. In dem Minivan befanden sich der 48 Jahre alte Fahrer, eine 34 Jahre alte Frau und vier Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 15 Jahren. Sie wurden mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.