Gardelegen/VS. - Am 1. Januar ganz früh morgens um 2.47 Uhr erblickte die kleine Juna Christine Dorit Kitzel in Gardelegen das Licht der Welt – ein strahlender Beginn für das neue Jahr. Der Name Juna steht für Lebensfreude, Stärke und einen freien Geist. Das alles passt perfekt zu einem so hoffnungsvollen Start ins Leben.

Mit einem Gewicht von 3170 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern ist die kleine Juna ein gesundes Mädchen, das nicht nur ihre Eltern, sondern auch das gesamte Team im Kreißsaal begeistert hat.

Ein besonderer Silvesterknaller

„Das war eine turbulente Nachtschicht, die uns einen richtigen Silvesterknaller beschert hat und uns zugleich mit Hoffnung und Freude erfüllt. Wir freuen uns, diesen besonderen Moment mit Juna und ihrer Familie teilen zu dürfen,“ sagte Nancy König. Die Hebamme betreute mit Kinderschwester Petra Förster die junge Mutter. Unterstützt wurde das Teamauch von Jörg-Uwe Hahn, dem leitenden Oberarzt und Facharzt für Anästhesiologie, der ebenfalls zur Seite stand.

Die stolzen Eltern, Sabrina und Kay Kitzel, sind in Zobbenitz im Landkreis Börde zu Hause und freuen sich riesig über die Geburt ihrer Tochter.

„Wir wünschen der kleinen Juna Christine Dorit und ihrer Familie alles Glück der Welt und ein Leben voller Liebe, Gesundheit und unzähliger schöner Momente. Möge sie ein Symbol für den hoffnungsvollen Aufbruch in ein glückliches Jahr 2025 sein“, gratulierte Ivonne Bolle, Pressesprecherin der Altmark-Klinikum gGmbH.

Schon Heiligabend hatte es im Gardelegener Kreißsaal Grund zur Freude gegeben, denn da erblickte mit Willy Liam der Sohn von Sarah und Marco Beinenz, knapp 4 Kilogramm schwer und 51 Zentimeter groß, als kleines Christkind das Licht der Welt. Darüber, dass diese zwei besonderen Babys in Gardelegen zur Welt gekommen sind, freut sich auch Angelika Schmäcke, die als Chefärztin die Verantwortung trägt.

In den vergangenen Jahren war die Zahl der Geburten weiter zurückgegangen. Als Grund wird die fehlende Kinderklinik gesehen. Sorgen seien indes unnötig, versichert das Entbindungsteam des Krankenhauses.

Die Hebammen des Altmark-Klinikums sind übrigens auch auf der Plattform Instagram im Internet aktiv und dort unter dem Namen storchenglueck.gardelegen zu finden. Der Account bietet spannende Einblicke in den Klinikalltag, zudem Informationen zu den Kreißsaalführungen, die nach telefonischer Absprache angeboten werden, und vieles mehr. Das Reinschauen lohnt sich.