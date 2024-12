Eher als gedacht, nämlich Heiligabend, kam in Gardelegen das jüngste Mitglied einer Patchwork Familie aus Kalbe zur Welt. Und das war eine Überraschung...

Überraschung: Freude in Kalbe und Gardelegen über das Christkind Willy

Willy Liam Beinenz kam am Heiligen Abend zur Welt. Über seine Geburt sind nicht nur seine Eltern glücklich, sondern eine große Patchworkfamilie.

Gardelegen/Kalbe - Auch wenn noch viele turbulente Weihnachtsfeste folgen werden - was bei einer so großen Patchworkfamilie ja ziemlich sicher ist: Diesen Heiligen Abend werden Sarah und Marco Beinenz ganz sicher nie vergessen. Morgens gegen 8 Uhr stand für die beiden nämlich fest, dass es kein entspanntes Fest mit all ihren Lieben wird. Da setzten bei ihr die Wehen ein.