Auf dem Friedhof in Gardelegen müssen 130 Bäume gefällt werden

Der Friedhof in Gardelegen. Aufgrund von Dürreschäden und Schädlingsbefall müssen 130 Bäume gefällt werden.

Gardelegen (ca) - Dürreschäden und Schädlingsbefall – die Auswirkungen der vergangenen drei trockenen Jahre haben auch vor dem Gardelegener Friedhof nicht Halt gemacht. Dort müssen bis zu 130 Bäume gefällt werden, informierte Isolde Niebuhr vom Bürgerbüro im Dezernat 1 der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses. In ihr Ressort fallen unter anderem auch die 27 Friedhöfe in der Einheitsgemeinde.