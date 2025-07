Innerhalb kurzer Zeit entdecken Angler Weltkriegsgranaten am und im Fluss. Wieso häufen sich die Funde? Der Einsatzleiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes klärt auf.

Wieso tauchen so viele Granaten an der Elbe im Kreis Stendal auf?

Entschärfte und ausgebrante Granaten liegen im Munitionslager und Zerlegebetrieb vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen-Anhalt in einer Kiste.

Stendal - Verrostetes Metall im Wasser statt dicker Fische? Angler sollten in diesen Tagen an der Elbe im Kreis Stendal besonders vorsichtig sein. Dreimal innerhalb kürzester Zeit tauchten explosive Fundstücke im oder am Fluss auf.