Zwei neue erste Klassen gibt es in Kalbe seit Sonnabend. In zwei Feierstunden wurden die ABC-Schützen ´begrüßt.

Kalbe - Ein großer Tag für viele kleine Leute in der Region. In allen Grundschulen der Altmark wurden am Sonnabend die künftigen Erstklässler feierlich begrüßt. So auch in Kalbe. In die Astrid-Lindgren-Grundschule wurden 38 Mädchen und Jungen eingeschult.

Für beide erste Klassen gab es eine eigene Feier. Gemeinsam mit ihren Familien durften sie in der festlich geschmückten Aula Platz nehmen. Hier wartete ein tolles Programm der Großen und danach gabs einen Besuch im Klassenzimmer.

In Kalbe gibt es eine Besonderheit: Mit Katja und Michael Krüger sind die beiden neuen Klassenlehrer ein Ehepaar. In der künftigen 1a werden 20 Kinder unterrichtet, in der 1b werden 18 Jungen und Mädchen. Betreut werden sie zudem von den pädagogischen Mitarbeiterinnen Lisa Rodenbeck und Anke Matys.