Haldensleben. - Der Eine oder Andere in Haldensleben und Umgebung musste in den vergangenen Tagen länger auf Briefe und Pakete warten. Als einen Grund dafür nennt die Post auf Anfrage den Umzug in den neuen Zustellstützpunkt in Vahldorf. Dort werde die Brief- und Paketzustellung für die Region Haldensleben, Wolmirstedt und Niederndodeleben unter einem Dach zusammengeführt, so die Post.

