Naturlehrweg Vienau Ausflugstipp rund um Kalbe: Naturlehrpfad Vienau

Ein Ausflug mit der Familie in der Region am Wochenende – aber wohin? In Vienau laden sowohl der Naturlehrpfad als auch der Naturlehrweg ein, sich unter freiem Himmel aufzuhalten und Flora und Fauna kennenzulernen. Letztgenanntes Ausflugsziel bietet sogar Spiel und Information.