In einem ungewöhnlichen Rechtsstreit verklagt ein Facharzt aus Gardelegen seine junge Auszubildende, die ihre Ausbildung wegen des schlechten Arbeitsklimas abgebrochen hat. Der Fall, der vor dem Arbeitsgericht Stendal verhandelt wird, beleuchtet die Herausforderungen und Konflikte innerhalb der Ausbildung im medizinischen Bereich.

In einem ungewöhnlichen Rechtsstreit vor dem Arbeitsgericht Stendal verklagt ein Facharzt aus Gardelegen seine junge Auszubildende.

Gardelegen/KLötze. - Dass eine Ausbildung scheitert, ist an und für sich keine ungewöhnliche Sache. Immer klappt es eben nicht mit der Zusammenarbeit. Dass der Vertrag – wie in diesem Fall – durch eine Auszubildende gekündigt wird und der Ausbilder dann dagegen klagt, ist allerdings eher ungewöhnlich.

Ungewöhnlicher Gerichtsfall

Offenbar sogar so selten, dass vor wenigen Tagen im Arbeitsgericht Stendal der Richter gleich zu Verhandlungsbeginn zugeben muss, dass er sich im Vorfeld „erstmal belesen musste“.

Zur Vorgeschichte: Im August vergangenen Jahres beginnt eine junge Frau aus Klötze bei dem spezialisierten Arzt aus Gardelegen ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten. Sie hat drei Jahre vor sich, ist hoch motiviert. Doch dann kommt es zu Unstimmigkeiten.

Konflikt im Ausbildungsumfeld

Nicht mit dem neuen Chef, sondern mit dessen Praxisteam. Laut Informationen der Volksstimme erlebt sie dort schikanierende Äußerungen. Die junge Frau wird krank, schleppt sich trotzdem zur Arbeit, weil sie merkt, dass das von ihr erwartet wird.

Schließlich nehmen die Eltern der 17-Jährigen deutliche Veränderungen an ihrem Kind wahr. „Unsere Tochter war überhaupt nicht mehr fröhlich und im Wesen völlig verändert“, schildert ihre Mutter am Rande der Verhandlung. Es habe dann auch ein Gespräch zwischen dem Arzt und den Eltern gegeben, die ihre Beobachtungen und Sorgen schilderten.

Rechtsstreit um Ausbildungsabbruch

Einem Aufhebungsvertrag habe der Mediziner nach Aussagen der Eltern abgelehnt. Schließlich kündigt die 17-jährige Klötzerin mit dem Einverständnis der Eltern ihren Ausbildungsvertrag, zunächst mit einer zweiwöchigen Kündigungsfrist – mit dem Erfolg, dass kurze Zeit später die Klage des Chefs in ihrem Briefkasten liegt.

Der sieht offenbar keine ausreichenden Gründe dafür, dass sie die Ausbildung hätte „einseitig“ beenden dürfen.

Kommentar zu Jobchancen in der Altmark: Lichtblick auf der grünen Wiese

Daraufhin kündigt die junge Frau fristlos, begründet die Kündigung diesmal aber umfangreich und sehr detailliert, schildert zum Beispiel fragwürdige Begebenheiten in der Praxis. Laut Ausbildungsgesetz dürfe ein Auszubildender überhaupt nur aus wichtigem Grund fristlos kündigen oder aber fristgerecht, wenn er die Ausbildung beenden beziehungsweise eine ganz andere Ausbildung beginnen wolle.

Auseinandersetzung vor Gericht

Beides sei hier aber nicht gegeben, erläutert vor wenigen Tagen schließlich der Anwalt des Mediziners vor dem Arbeitsgericht. Die Beklagte lasse sich aber weiter ausbilden, und das sogar im gleichen Beruf: „Sie will ja wohl nun lieber Krankenschwester im Gardelegener Krankenhaus werden“, so der Jurist.

„Und dort fühlt sie sich wertgeschätzt und sehr wohl“, bestätigt der Anwalt der jungen Frau, die tatsächlich ihre Ausbildung mittlerweile in einer anderen Praxis weiterführt. Er sehe übrigens durchaus wichtige Gründe für die Kündigung, die habe seine Mandantin ja im zweiten Kündigungsbrief ganz klar beschrieben, so ihr Anwalt weiter.

Zukunft der Klage ungewiss

Völlig unklar sei ihm hingegen, was der Ex-Chef mit der Klage bezwecken wolle. Um eine Rückkehr in die Praxis könne es sich ja wohl nicht handeln, zumal der Klageweg Jahre dauern könnte. Offenbar gehe es dem Kläger hier nur um Erziehung.

„Diese Energie hätte er aber besser in der Ausbildung aufbringen sollen“, so der Anwalt der Klötzerin - und direkt an den Anwalt des Arztes gewandt: „Sagen Sie uns doch, Herr Kollege, wie wir das verletzte Ego des Herrn Doktor befriedigen können.“

Droht dem Arzt sogar eine Gegenklage?

Abschließend kann das während der Güteverhandlung allerdings nicht geklärt werden. Auch, weil der Kläger selbst nicht gekommen ist und sein Anwalt sich mit dem Fall wohl nicht ausreichend befasst hatte.

Lesen Sie auch: Pflege-Berufe: Keine fürstliche Vergütung, aber eine gesicherte Zukunft

Mittlerweile ruht das Verfahren. Klage könnte erst erhoben werden, wenn der Arzt und seine ehemalige Auszubildende ein Schlichtungsverfahren vor der Landesärztekammer durchlaufen haben. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.

Jan Steinmetz, der Anwalt der jungen Frau aus Klötze, hatte während der Güteverhandlung nämlich bereits angedeutet, dass auch im Gegenzug Klage erhoben werden könnte. Und zwar auf Schadensersatz.