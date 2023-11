Die Seitenbereiche der Kalbenser Gartenstraße werden derzeit umgestaltet. Hunderte Pflanzen, und zwar nicht irgendwelche, kommen dort in die Erde.

Bauhof-Team holt die Provence nach Kalbe: Lavendelduft an der Gartenstraße

Heike Büttner und ihre Kollegen bringen aktuell Hunderte Lavendelpflanzen entlang der Gartenstraße in die Erde.

Kalbe - Die Gartenstraße in Kalbe ist ein Aushängeschild der Stadt, das nicht nur an den Wochenenden von zahlreichen Spaziergängern frequentiert wird. Dass es so bleibt, dafür sorgt aktuell wieder das Team des Bauhofes, allen voran Mitarbeiterin Heike Büttner.