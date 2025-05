Hand, Fuß oder Hockeyschläger- all das wird benötigt, um die zwölf Bahnen auf der Anlage zu meistern. Was es hier alles zu erleben gibt und warum das Spielen derzeit kostenlos ist.

Freizeit in Gommern

Frank und Beata Pannier haben das FuMinGo in Lübs eröffnet – eine Fußball-Minigolfanlage.

Lübs - Wer in Lübs am Wochenende unterwegs ist, kann seit Kurzem eine ganz besondere Sportanlage entdecken: Auf einem 6.000 Quadratmeter großen Grundstück direkt am Lübser Sportplatz hat der Berliner Fußballtrainer Frank Pannier gemeinsam mit seiner Frau Beata eine Fußball-Minigolf-Anlage errichtet: „FuMinGo“ – ein Freizeitprojekt, das Hobby und Herzblut vereint.