Solche Schäden wie hier am Breiten Weg waren nach dem Breitbandausbau in Kalbe mehrfach hinterlassen worden.

Kalbe - Gerade erfolgt in Kalbe der Glasfaserausbau für die Telekom. Doch während dieser, abgesehen von der Gashavarie in der Altstadt, bislang relativ geräuschlos über die Bühne gegangen ist, es in einer öffentlichen Ausschusssitzung sogar Lob für die Arbeitsweise der beauftragten Baufirma gab, sieht es in puncto Breitbandausbau für den altmärkischen Zweckverband nach wie vor anders aus.