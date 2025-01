Manch Autofahrer, der bei Gardelegen auf die B 71 auffahren will, fragt sich beim Anblick der Fahrbahnteiler: Warum wächst da nicht einfach Gras? Für den Bedarfsfall, sagt die Landesstraßenbaubehörde.

In Straßenwärtergrün sind die Fahrbahnteiler zwischen Gardelegen und Ackendorf ein Hingucker.

Gardelegen - „Straßenwärtergrün“, so lautet die genaue Bezeichnung der Farbgestaltung der „Grünflächen“ an den Einmündungen zur Ortsumgehung zwischen Gardelegen und Ackendorf. In diesem Ton fallen die Fahrbahnteiler dem Autofahrer seit Kurzem ins Auge.