Bewilligung ist da: Soldatenfriedhof in Gardelegens Ortsteil Wiepke wird restauriert

Wiepke - Gute Nachrichten konnte der Wiepker Ortschaftsrat am Dienstagabend während seiner jüngsten Sitzung den anwesenden Bürgern verkünden. Für die Restaurierung des Ehrenfriedhofes auf dem Günthersberg an der Bundesstraße 71 in Richtung Estedt wurden 14.000 Euro an Fördermitteln bewilligt. Doch wie werden diese eingesetzt?