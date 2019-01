28.678 Besucher konnte die Gardeleger Stadtbibliothek 2018 begrüßen. Knapp 8 Prozent der Bewohner der Kernstadt haben eine aktive Leihkarte.

Gardelegen l Die „Onleihe“ ist stark im Kommen: Die Gardeleger Bibliothek verzeichnete 2018 einen großen Zuwachs bei den Ausleihen von E-Books und Hörbüchern. 4838 mal wurden Online-Medien ausgeliehen. 2017 waren es 4135, im Jahr 2016 nur 3055. Knapp jeder zwölfte Kunde nutzt die Onleihe.

Jüngere Nutzergeneration

Ein Trend, der offenbar auch damit zu tun hat, dass inzwischen eine jüngere Generation von Nutzern herangewachsen ist. Das lässt sich auch daran ablesen, dass die Ausleihen an Musik-CDs, eher etwas für die ältere Generation, zurückgegangen sind – Spitzenreiter bei den Ausleihen sind hier die drei CDs von Andrea Berg: „Splitternackt“ (16 mal ausgeliehen), gefolgt von „Schwerelos“ und „Seelenbeben“ (jeweils 14 mal).

Aber: „Bei den Büchern gibt es keinen Rückgang, und da wird es auch keine Konkurrenz geben“, betont Bibliotheksleiterin Laura Zerneke. Die Zahl der Ausleihen blieb auch im vergangenen Jahr relativ konstant: 26.680 mal wurden gedruckte Medien ausgeliehen (2017: 26.431), darunter 11.193 mal Kinderbücher, 10.052 mal Belletristik, 4454 mal Sachliteratur und 815 mal Zeitschriften. Im „Non-Book-Bereich“ gab es 15.794 Ausleihen (2017: 14.573). Den Löwenanteil (15.402) machen hier Hörbücher, Musik-CDs und DVDs aus, 392 mal wurden Spiele ausgeliehen.

Neu: "GamePro" und "Chefkoch"

Das geänderte Nutzerverhalten spiegeln sich auch im Bestand wieder: Die Zeitschrift „Bravo“ wird jetzt nicht mehr angeschafft, auch Magazine wie „Neon“ und „Nido“ stehen nicht mehr auf der Einkaufsliste. „Wir leben in Zeiten von Blogs und Instagramm – die Kids lesen einfach keine Zeitschriften mehr“, erklärt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Romy Topf die Veränderung. Neu aufgenommen ins Sortiment wurden dagegen „Gala“ und „Chefkoch“, die Videospiele-Zeitschrift „GamePro“ und „Geo Epoche“, ein Magazin mit geschichtlichen Themen und beigelegter DVD, das Schüler oft für ihre Referate heranziehen.

Im Buchbestand hat das Bibliotheksteam im vergangenen Jahr relativ viele Bücher ausgemustert, erzählt Laura Zerneke. „Wir haben geschaut: Was wurde wirklich ausgeliehen, was steht seit Jahren nur im Regal und ist nur Regalleiche, toter Bestand.“ Die Mitarbeiter haben sich alle Bücher sehr kritisch angeschaut, die mehr als vier Jahre nicht ausgeliehen waren, und viele davon ausgemustert. Gab es im Jahr 2017 noch 53.149 Medien im Bestand, so sind es nun nur noch 50.372. Neuanschaffungen wird es voraussichtlich im Frühjahr oder Sommer geben.

Insgesamt hat die Bibliothek derzeit 1759 Nutzer (2017: 1729). Bezogen auf die Einwohnerzahl hat knapp jeder achte Gardeleger einen Bibliotheksausweis. Der Personenzähler am Eingang verzeichnet 28 678 Besucher (2017: 30 365). Es gab 306 Neuanmeldungen. 144 Menschen nutzen die Onleihe. Die Bibliothek war im vergangenen Jahr 211 Tage geöffnet. Bei 22,5 Öffnungsstunden pro Woche sind das 1116 Stunden. Täglich besuchten durchschnittlich 124 Menschen die Bücherei. Laut Statistik wurden pro Öffnungsstunde 59,1 Medien entliehen.