Tote Tiere und ein Verlust in Höhe eines neuen Pkw. Unbekannte haben in Gardelegen 42 Kästen von Imker Steffen Behrendt zerstört. Die Polizei ermittelt.

Pure Zerstörungswut in einem Pachtgarten in der Anlage am Kuhschlagweg: 42 Bienenkästen wurden zerstört. Viele der Völker sind erfroren.

Gardelegen. - Imker Steffen Behrendt ist entsetzt, erschüttert und sprachlos, als er seinen Pachtgarten in der Anlage am Kuhschlagweg in Gardelegen betritt. Umgestoßene Bienenkästen, Deckel und Inhalt ausgekippt. Wabenrahmen und Bienen liegen über die Wiese des Grundstückes verteilt – teilweise meterweit vom ursprünglichen Standort der Kisten entfernt. 42 Bienenkästen stehen in seinem Pachtgarten. Die meisten davon sind komplett zerstört.