Ein Streit um einen Parkplatz führte zu Tätlichkeiten zwischen zwei Autofahrern in Gardelegen.

Gardelegen (vs) l Ein Streit um einen Parkplatz eskalierte vor dem Altmark-Klinikum in Gardelegen in Tätlichkeiten. Wie die Polizei mitteilte, erhoben zwei Autofahrer gleichzeitig Anspruch auf eine der wenigen freien Stellflächen, versuchten einzuparken und behinderten sich dabei gegenseitig.

Da ein Einparken nicht möglich war, stiegen die beiden Fahrer aus ihren Autos aus und versuchten ihren Anspruch auf den Parkplatz jeweils verbal durchzusetzen. Als Worte nicht mehr genügten, griff der bislang namentlich nicht bekannte Fahrer eines Mercedes dem 30-jährigen Konkurrenten an die Kehle, ließ kurz danach aber wieder von ihm ab und suchte sich einen anderen Parkplatz. Trotzdem wurde seitens der Polizei eine Anzeige wegen des Verdachtes der Körperverletzung aufgenommen.