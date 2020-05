Einem 29-Jährigen soll in Gardelegen Geld geraubt worden sein. Zudem wurde er leicht verletzt.

Gardelegen l Wie die Polizei mitteilt, gab der Geschädigte an, dass er am Donnerstag, 28. Mai, gegen 21.30 Uhr am Supermarkt an der Straße der Republik von drei männlichen Personen angegriffen worden sesi. Einer der drei Beschuldigten soll ihm zunächst eine Bierflasche ins Gesicht geworfen haben. Anschließend sei er von den drei Personen getreten worden, als er am Boden gelegen habe. Er trug leichte Verletzungen davon. Dem Geschädigten soll zudem Bargeld geraubt worden sein. Die Polizei bittet nun um mögliche Zeugenhinweise, die zur Aufklärung beitragen können. Diese nimmt das Polizeirevier Salzwedel unter 03901/84 80 oder das Polizei kommissariat Gardelegen unter 03907/72 40 entgegen.