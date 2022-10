Wie der Traum von der Selbstständigkeit in der Krise platzt

Es sind kleine Dinge, die das Leben schön machen: Blumen, eine liebe Karte, hübsche Dekoration. In Gardelegen gibt es all das bei Ramona Weber – noch. „Zeitlos“ sollte ihr Geschäft sein. Warum es nun schließt.

„Schön hier“ steht auf dem Schild in Ramona Webers Blumengeschäft in Gardelegen. Das fanden auch die Kunden. Doch die Inhaberin muss den Laden schließen.

Gardelegen - 20 Jahre lebte Ramona Weber den Traum von der Selbsständigkeit in der Floristik. Ihr Geschäft „Zeitlos“ war ein fröhlicher, bunter Farbtupfer und Anlaufpunkt in Gardelegens Innenstadt. Doch nun muss die Inhaberin die Reißleine ziehen. Sie ist ein Opfer der aktuellen Krise in Deutschland.