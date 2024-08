BRÜCHAU - Verwundert“ hat sich Landes-Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) über die Darstellung der Bürgerinitiative (BI) Saubere Umwelt & Energie Altmark gezeigt, dass nicht an der angeordneten Auskofferung der Bohrschlammgrube Brüchau festgehalten werde. Dem war in dieser Woche ein Gespräch in seinem Ressort vorausgegangen, an dem aber nicht Schulze selbst, sondern Staatssekretärin Stefanie Pötzsch teilgenommen hatte.

