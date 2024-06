In einer leerstehenden Wohnung in einem Wohnhaus an der Stendaler Straße löste ein Rauchmelder einen Feuerwehreinsatz aus.

Gardelegen. - Heiß war es in der Schutzmontur der Kameraden der Gardelegener Feuerwehr, die am Dienstag kurz vor 11 Uhr zu einem Einsatz ausrücken mussten. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stendaler Straße 110 hatte sich die Brandmeldeanlage ausgelöst, informiert Einsatzleiter Alexander Mattheis. 15 Kameraden waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort, darunter auch das Drehleiterfahrzeug. Mit der Drehleiter ging es nach oben zu einer Wohnung im ersten Stock.

Wohnung stand leer

Der Mieter sei verstorben. Die Wohnung stünde schon seit längerem leer, berichten Anwohner. Die Kameraden mussten sich von daher Zugang über ein Fenster schaffen. Die konnten dann aber schnell Entwarnung geben. Einen Wohnungsbrand gab es nicht, vermutlich aber einen technischen Defekt bei der Brandmeldeanlage.