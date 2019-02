Die neu zu bauende Umfluterbrücke befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie Stendal-Salzwedel. Foto: C. Kaiser

In Beese steht in diesem Jahr eine Großbaumaßnahme an, die auch Auswirkungen auf umliegende Dörfer hat.

Beese/Hagenau l Seit Jahren ist der knapp 800 000 Euro teure Neubau der Umfluterbrücke in Beese geplant. Jetzt sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Noch in diesem Monat soll die Ausschreibung erfolgen. „Wir haben die Absicht, dann im Mai mit den Arbeiten zu beginnen – vorausgesetzt, es gehen wirtschaftliche Angebote ein“, betonte Manfred Krüger, Chef der Stendaler Niederlassung der Landesstraßenbaubehörde. Diese ist der Baulastträger. Immerhin verläuft über die Umfluterbrücke die Landesstraße 15. Und weil die Überführung am alten Standort neu errichtet wird und es dort wegen der Bahnlinie nur ein begrenztes Baufeld gibt, muss eine Vollsperrung erfolgen. Sie wird voraussichtlich bis November dauern. In dieser Zeit erfolgt die Umleitung „in Abstimmung mit den beteiligten Gebietskörperschaften“, also den Einheitsgemeinden Kalbe und Bismark, über die Orte Hagenau und Biesenthal, so Krüger. Da die Straßenverhältnisse dort jedoch schwierig seien, „wird es verkehrsregulierende Maßnahmen geben“. Soll heißen: Es sind Geschwindigkeitsreduzierungen und teils auch eine einseitige Verkehrsführung via Ampelregelung auf der Umleitungsstrecke geplant. Denn in Hagenau führt sie über eine holprige Pflasterstraße und außerhalb des Dorfes über die schmale Fahrbahn der dortigen Biese-Brücke. 2020 weiterer Brückenbau Der Neubau der Beeser Biese-Brücke soll dann übrigens 2020 folgen. Aber nur kurz unter Vollsperrung. Sie wird neben die jetzige Überführung gebaut.

