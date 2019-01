Gardeleger darf sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Gardelegen (ca) l „Mal was ganz Neues“ gab es beim Bürgerempfang 2019 am Freitagabend im Gardeleger Schützenhaus. Traditionell dürfen sich in diesem Rahmen nämlich verdiente Bürger ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Das sollte auch am Freitagabend der Fall sein. „Wir haben aber niemanden hier“, räumte Bürgermeisterin Mandy Zepig ein. Ein zu Ehrender fehle aus Urlaubsgründen. Er wird sich heute während der Stadtratssitzung ins Goldene Buch eintragen.

Heimatkunde Forscher

Der zweite im Bunde sei kurzfristig krank geworden. „Da werde ich mit dem Goldenen Buch dann nach Jerchel fahren“, kündigte Zepig an, denn geehrt werden soll Otto Mewes aus Jerchel unter anderem für seine heimatgeschichtlichen Forschungen. Die Laudatio hielt Karin Pott aus Jerchel. Aufgewachsen in Solpke, studierte Mewes Maschinenbau in Halle und wechselte später in den Lehrerberuf. Sein großes Hobby: die Geschichte und das Fotografieren. Ausstellungen, Vorträge, heimatkundliche Forschungen, Wappenarbeiten und vieles mehr gehörten zu seinen Arbeiten – alles ehrenamtlich. „Das Ehrenamt, egal in welcher Form, zog und zieht sich wie ein Leitfaden durch sein Leben“, so Pott.