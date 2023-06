Obst und Gemüse von Bedürftigen für Bedürftige. In den Tafelgärten in Kalbe bewirtschaften Langzeitarbeitslose über Arbeitsgelegenheiten die Parzellen. Doch die Anzahl der Beschäftigten ist gesunken. Was ist der Hintergrund?

In den Tafelgärten in Kalbe bauen Teilnehmer einer Arbeitsgelegenheit Gemüse für die Tafeln in Gardelegen und Salzwedel an.

Kalbe - Mohrrüben, Tomaten, Zwiebeln, Rotkohl und viele Gemüsesorten mehr stehen ordentlich aufgereiht in den Beeten in zwei Gartenparzellen am Finkenweg in Kalbe. Diese beiden Gärten gehören zur Kleingartenanlage Am Teufelsweg. Es sind keine gewöhnlichen Gärten von privaten Pächtern. Es sind Tafelgärten. In diesen sorgen Bedürftige für die Unterstützung von Bedürftigen.

Die Arbeitsgelegenheiten in den Tafelgärten sind Maßnahmen, die vom Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel unterstützt werden. Sie dienen zur „Aktivierung langzeitarbeitsloser Hilfebedürftiger im Rechtskreis SGB II“, wie das Jobcenter auf Anfrage mitteilt. Träger ist in diesem Fall die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH mit Sitz in Beetzendorf. Über dieses Unternehmen werden die Gärten betreut und bewirtschaftet. Das bedeutet, jeweils 20 Stunden in der Woche kümmern sich Menschen auf dem zweiten Arbeitsmarkt im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung darum, dass die Pflanzen dort gedeihen und geerntet werden können. Momentan werden vier langzeitarbeitslose Personen in den Tafelgärten in Kalbe beschäftigt. Die Ernte wird an die Tafeln in Salzwedel und Gardelegen weitergegeben. „So ist es gedacht und so soll es auch sein“, teilt Frank Geweyer, Geschäftsführer der Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH, mit.

Geweyer ist darauf bedacht, dass ordentliches Obst und Gemüse abgeliefert wird. „Natürlich ist nicht jeder Apfel wie gemalt, aber es soll schon alles vernünftig sein und eine ordentliche Qualität haben.“ Die Umwelt- und Landschaftssanierung Altmark GmbH arbeitet auch mit Tafelgärten in Stendal, Osterburg und Seehausen zusammen.

Die Teilnehmer sind stolz, wenn sie miterleben, wie die Pflanzen wachsen und gedeihen und natürlich, wenn sie diese ernten. „Es bedeutet für sie, dass sie etwas geleistet haben. Aber auch, dass sie eine Tagesstruktur haben und etwas dazuverdienen können“, so Geweyer.

Voriges Jahr betrug die Ernte insgesamt 2284 Kilogramm der verschiedensten Obst- und Gemüsesorten, teilt Projektleiter Sven Meiburg mit. So steht es in seinem Erntebuch. Allerdings waren da auch mehr Teilnehmer auf einer größeren Fläche beschäftigt. Vor zwei Jahren bewirtschafteten noch 14 Teilnehmer eine größere Gartenfläche. Die Anzahl der Beschäftigten, aber auch die Größe der zu bewirtschaftenden Fläche ist zurückgegangen. Was ist der Hintergrund?

Bürgergeldgesetz legt Fokus auf Qualifizierung

„Mit Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar 2023 erfolgte eine Neuausrichtung der strategischen Arbeit der Jobcenter. Neben Maßnahmen der Aktivierung und Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt setzt das Bürgergeldgesetz einen Schwerpunkt auf Qualifizierung und berufliche Weiterbildung arbeitsloser Leistungsbeziehender. Somit konnten nicht mehr alle Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes, hier Arbeitsgelegenheiten des Vorjahres im bisherigen Umfang, in die Planung für 2023 eingehen“, heißt es auf Anfrage aus dem Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel.

Das bedeutet, weniger Langzeitarbeitslose profitieren von der Möglichkeit. Das heißt auch, eine Parzelle, die voriges Jahr noch genutzt wurde, kann in diesem Jahr nicht als Tafelgarten fungieren. „Vier Leute schaffen es einfach nicht, diese auch noch zu bewirtschaften“, so Meiburg. Auch der Kleingartenverein Am Teufelsweg bedauert, dies. Wie die Vorsitzende Doris Frenzel mitteilt, konnte die Fläche nicht neu verpachtet werden. Sie liegt nun brach. Über die Maßnahme der Tafelgärten war dieses Grundstück gepflegt worden.