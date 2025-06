Facebook-Kommentare Nach „Wessi“-Beschimpfung in Brockenbahn: So gespalten in Ost und West ist der Harz noch

35 Jahre nach dem Mauerfall scheint die innerdeutsche Grenze in vielen Köpfen noch nicht verschwunden zu sein – das zeigen hitzige Diskussionen in der Wernigeröder Innenstadt, in der Brockenbahn und auf Facebook. Welche Erfahrungen die Nutzer gemacht haben und was sie fordern.