Container in der Gardelegener Karl-Marx-Schule werden gut angenommen

Bildungsausschuss besichtigt den Container in der Gardelegener Karl-Marx-Schule.

Gardelegen - Sie erweitern das Platzangebot in der Gardelegener Karl-Marx-Sekundarschule und bei Schülern wie Lehrern sind die neuen Klassenzimmer in Containerbauweise nun auch gut angekommen, sagt Schulleiterin Solveig Lamontain (links). Sie führte in dieser Woche die Mitglieder des Kreisbildungsausschusses durch die neuen Räume. Dank der zusätzlichen vier Unterrichtsräume „haben wir endlich die räumlichen Kapazitäten, die wir brauchen“, betonte Lamontain.

Zuvor hatten vor allem große Klassenzimmer mit bis zu 30 Plätzen gefehlt. Bei der Planung des Schulneubaus, der vor zehn Jahren eingeweiht wurde, sei man noch von alleinigen Hauptschulklassen mit rund 20 Schülern ausgegangen. Einige Unterrichtsräume seien deshalb kleiner. Am Ende zu klein, wie die Praxis zeigte, denn heute würden die Real- und Hauptschüler gemeinsam unterrichtet. Mit den Containern sei die Schule nun auch zum Fachraumprinzip zurückgekehrt. „Alle 28 Lehrer haben ihren Raum.“ Den könnten sie sich auch ihrem Fach entsprechend individuell gestalten.

Die Schüler – etwa 420 lernen derzeit an der Karl-Marx-Schule – wechseln dann während der Pausen die Räume. Und auch das klappe gut, versicherte die Schulleiterin. Interessiert schaute sich auch Kreisdezernentin Katrin Rösel (zweite von rechts) in den neuen Räumen um. Denn auch in Salzwedel plant der Altmarkkreis eine Erweiterung mit Containern. Die Lessingschule hat ebenfalls Platzprobleme.FOTO: Gesine Biermann