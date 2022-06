Corona-Regeln für Kameraden - Was für Einsatzkräfte in Gardelegen gilt

Daran kann sich wohl fast jeder noch erinnern, an den Großbrand bei der Frapaplast GmbH in Gardelegen, wo über mehrere Tage zum Teil über 100 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Wie wäre der Einsatz in Pandemiezeiten wohl gelaufen?

Archivfoto: Ilka Marten